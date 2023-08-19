ما هو مرض السكر الكاذب ؟

مصطلح "السكر الكاذب" غير مستخدم طبيًا ولا يشير إلى حالة طبية محددة. قد يكون هذا المصطلح يشير إلى مفهوم خاطئ أو سوء تفاهم حول مرض السكري (Diabetes)، وفقا لنا نشره موقع هيلثي.

السكري هو مرض مزمن يتميز بارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مستمر. يحدث ذلك عندما يكون هناك نقص في إنتاج الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم وهو الأنسولين أو عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين بشكل فعال (مقاومة الأنسولين).

هناك نوعان رئيسيان من مرض السكري

السكري من النوع 1: يحدث نتيجة لنقص تام في إنتاج الأنسولين في الجسم، يحتاج المرضى إلى حقن الأنسولين بشكل يومي للتحكم في مستويات السكر في الدم.

السكري من النوع 2: يحدث عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين بشكل فعال أو عندما يكون هناك نقص نسبي في إنتاج الأنسولين. يمكن تحقيق التحكم في مستويات السكر في الدم من خلال تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي والممارسة الرياضية، وفي بعض الحالات قد يحتاج المرضى إلى العلاج بالأدوية أو الأنسولين.