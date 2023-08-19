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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ 69 حالة من الغرق وتسليم 214 طفلا تائها برأس البر

راس البر
راس البر

توافد الزائرين من مختلف المحافظات على مدينة رأس البر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع و الإقبال على الشواطئ وذلك تزامنًا مع الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة، حيث واصلت الوحدة المحلية بالمدينة جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين وذلك فى إطار توجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا لخطة موسم صيف ٢٠٢٣...

حيث أعلنت الوحدة المحليه بمدينة رأس البر  إلى أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطىء من ٣٣ برج إنقاذ و عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف،  هذا إلى جانب المعدات البحرية،  فيما وقد نجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم من إنقاذ ٦٩ حالة من الغرق وتسليم ٢١٤ طفل تائه الى ذويهم..

كما تستقبل الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد ، السيارات الوافدة بشكل دورى ، وانتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجى وحركة النقل الداخلية سواء بسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير المحددة لها ، وأيضًا الطفطف والاتوبيسين السياحى بطول شارع بورسعيد.

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دمياط الأطفال التائهين التجهيزات الخاصة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الجهود المبذوله حركة النقل على الشواطئ عطلة نهاية الاسبوع

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