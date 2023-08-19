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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تشتعل الأوضاع من جديد بمخيم عين الحلوة اللبناني؟

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

أفادت صحيفة  “الأخبار” اللبنانية بأنه تم رصد مقاتلين من "فتح" ينصبون منصات قذائف الهاون والصواريخ فوق مركز سعد صايل الفتحاوي في جبل الحليب المشرف على مخيم عين الحلوة ورفع سواتر ودشم.

وذكرت الصحيفة أن ذلك قابله استنفار المتطرفين و عصبة الأنصار ليلا.

كما أشارت الصحيفة إلى أن حركة "فتح " أنفقت مئات آلاف الدولارات على شراء الأسلحة والذخائر من التجار في المناطق مهما زادت أسعارها، في ظل تسهيلات أمنية حظيت بها على مداخل عين الحلوة مكّنتها من إدخال تلك الكميات!

 

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، اعلنت في وقت سابق ، أنها قررت تعليق كل خدماتها داخل مخيم عين الحلوة احتجاجاً على استمرار وجود مسلحين في منشآتها بالمخيم، بما فيها المدارس.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكرت الأونروا، في بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنها "لا تتسامح إطلاقاً مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها".

وأضافت: "من غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حدثت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أُفيد عنها".

وجددت الوكالة الأممية دعوتها للجهات المسلحة إلى "الإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق".

الأونروا تقرر تعليق كل خدماتها داخل مخيم عين الحلوة

الأونروا : مباني الأمم المتحدة تعرضت لانتهاك صارخ في مخيم عين الحلوة

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