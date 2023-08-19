أسباب زيارة الرئيس السيسي الكليات العسكرية فجرا.. شاهد

أكّد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية في وقت مبكر فجر اليوم السبت، لأنه يدرك أنّ هذه الكليات تبدأ يومها في الخامسة صباحا.

الرئيس السيسي يهتم دائما بمتابعة أداء الطلاب والدارسين بالكليات العسكرية والشرطية

أضاف مختار غباشي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة صدى البلد، أنّ الرئيس السيسي يهتم دائما بمتابعة أداء الطلاب والدارسين بالكليات العسكرية والشرطية.

وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنّ طلبة الكليات والمعاهد العسكرية هم صمام أمان الوطن، لذا فإن الرئيس السيسي يحفزهم ويقدم لهم النصائح التي تساعدهم على المضي قدما.