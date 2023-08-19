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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام قوي بين توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

يستضيف فريق توتنهام نظيره مانشستر يونايتد، اليوم السبت في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب توتنهام هوتسبر ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتسلح فريق توتنهام بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على حساب مانشستر يونايتد.

كان توتنهام استهل مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالتعادل مع برينتفورد 2-2.

وفقد توتنهام خدمات لاعبه هاري كين بعد أن انضم لبايرن ميونخ الأسبوع الماضي، ولكن شهدت مباراة برينتفورد الافتتاحية للسبيرز العديد من الأسماء الجديدة مثل الحارس جوجليلمو فيكاريو والثنائي ديستني أودوجي وميكي فان دي فين وصانع الألعاب جيمس ماديسون الذي قام بصناعة هدفي فريقه الجديد.

على الجانب الآخر، يطمح فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني إريك تين هاج، في تحقيق الفوز الثاني على التوالي والدخول في المنافسة على الصدارة مبكرا.

وفاز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية من البريميرليج.

توتنهام مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي هاري كين تين هاج

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