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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. حلوان الأهلية تبدأ استقبال طلبات تقديم الطلاب الجدد

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن بدء التقديم لطلاب الثانوية العامة لكليات وبرامج الجامعة، حيث تبدأ هذا العام الدراسة بكلية جديدة، هي كلية العلوم وتتضمن برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية وتقبل الطلاب بحد أدنى ٥٣ ٪، ومصروفاتها ٤٠٠٠٠ جنيه مصري، والدراسة بنظام الساعات المعتمدة.

يعتمد برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية على استخدام التقنيات المعملية الحديثة بجانب الدراسة الأكاديمية لتنمية المهارات العلمية، والذهنية لدى الطلاب مع اكسابهم المعلومات والمفاهيم اللازمة لسوق العمل هذا وقد تم تصميم البرنامج من خلال التكامل بين التخصصات المختلفة في مجال العلوم الأساسية مثل الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء المجهرية وبيولوجيا الخلية وعلم الوراثة وعلم المناعة.

ويهدف البرنامج إلي تعليم الطلاب تقنيات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية التي تؤهلهم لإجادة المهارات المهنية المطلوبة في العلاج الجيني وإنتاج الأدوية والتطعيمات واكتشاف العقاقير، والتعرف على الميكرونات وتصنيفها جينيا وتشخيص الأمراض وقضايا الطب الشرعي واجراء فحوصات الحامض النووي.

ويدرس الطالب مجموعة من المقررات الدراسية وهي: بيولوجية الخلية - زراعة الأنسجة - الجينات - المناعة - البيولوجية الجزيئية - التكنولوجيا الحيوية - الصناعية والتخمر - المعلوماتية - علم الجينوم - الخلايا الجذعية - ومستهدفات الأدوية - النانوتكنولوجي - التشخيص الاكلينيكي الجزيئي- الهندسة الوراثية - علم السموم - منتجات طبيعية طبية - إدارة الجودة - والبيولوجيا الاشعاعية - الإدارة والتسويق - الأمراض المعدية - تكنولوجيا الغذاء - تحاليل الحامض النووي - البرمجة وعلوم الحاسب - الكتابة العلمية - أخلاقيات البحث العلمي - حقوق الإنسان - لغة انجليزية.

ويؤهل البرنامج الطلاب للعمل في المعاهد والمراكز البحثية المختلفة مثل المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية والرقابة الدوائية وهيئة المصل، وشركات الأدوية المختلفة، شركات الأغذية والألبان، الطب الشرعي والبحث الجنائي، معامل المستشفيات المختلفة الخاصة والحكومية، مستشفى ٥٧٣٥٧.

التكنولوجيا الحيوية الهندسة الوراثية الساعات المعتمدة بنظام الساعات المعتمدة تنسيق الجامعات 2023 جامعة حلوان الاهلية

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