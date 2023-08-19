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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر تكشف عن تشكك إدارة بايدن في تشتت الضربات الأوكرانية

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

صعدت أوكرانيا من الضربات الصاروخية على شبه جزيرة القرم ، التي تسيطر عليها روسيا في الأسابيع الأخيرة في محاولة لتعطيل الخدمات اللوجستية الروسية وجهود إعادة الإمداد  مع احتدام القتال  في جنوب أوكرانيا، لكنها استراتيجية ينظر إليها بعض المسؤولين الأمريكيين في واشنطن بتشكك، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وبالنسبة لبعض المسؤولين العسكريين وإدارة بايدن ، فإن الهجمات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم هي في أفضل الأحوال إلهاء، وفي أسوأ الأحوال، إهدار قيم للموارد في استراتيجية يعتقد العديد من المحللين الآن أنها تركت أوكرانيا ممددة الاطراف بين محاور هجوم متعددة.

وقال مسؤول دفاعي كبير : "لاتفعل اوكرانيا شيئًا حاسمًا. وربما يكون من الأفضل التركيز فقط على الهجوم المضاد".

واستخدمت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة صواريخ بعيدة المدى لضرب جسرين يربطان شبه جزيرة القرم بالأراضي التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا ، واستهدفت يوم السبت الجسر الوحيد الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا.

مع وجود ما يقرب من ثلث شبه الجزيرة الآن ضمن نطاق نظام صاروخ الولايات المتحدة (HIMARS) ، وفقًا لأحد كبار مسؤولي المخابرات الغربية، صعدت أوكرانيا أيضًا من الضربات على مخازن الذخيرة الروسية وغيرها من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية .

قال ذلك المسؤول لشبكة CNN: "هناك المزيد من الضربات على القرم ، وخاصة في الأسابيع الأخيرة".

تتمتع شبه جزيرة القرم بأهمية رمزية عميقة بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الذي أمر قواته بضمها  في عام 2014. وهي أيضًا مركز لوجستي حيوي استراتيجيًا للجهود الحربية الروسية ؛ فموقعها على البحر الأسود جعلها منطقة مرغوبة لعدة قرون.

بالنسبة لأوكرانيا ، تعتبر الهجمات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها للهجوم المضاد ، والتي تهدف إلى محاولة عزل شبه جزيرة القرم وتجعل من الصعب على روسيا مواصلة عملياتها العسكرية في البر الرئيسي الأوكراني ، وفقًا لما قاله مصدر أوكراني مطلع .

 

إدارة بايدن CNN الأمريكيين الهجمات الأوكرانية البنية التحتية الهجوم المضاد

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