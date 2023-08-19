التحطيب السوهاجى بليالي «ثقافتنا في إجازتنا» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

استمرارا للفعاليات الفنية المكثفة ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

واحتوى البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عرضا لفرقة سوهاج للفنون الشعبية تضمن باقة متنوعة من الرقصات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السوهاجى منها السوهاجية، والربابة، وتخلل الرقصات فاصل من الغناء الشعبي غناء الفنان عصام عبد الله الذى قدم أغنية “عيون بهية” وسط تفاعل الجمهور بالغناء، ثم توالت الفقرات الاستعراضية، وفن الموال، ورنة الخلخال، والتحطيب، تصميم وتدريب الكابتن محمد الرز.

تقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة الدكتورة جيهان الملكي، وتستمر الفعاليات حتى 29 أغسطس الحالي، بقصر ثقافة بورسعيد، ضمن برنامج فني حافل لقصور الثقافة بعدة محافظات ساحلية في المبادرة الصيفية يلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا.