السيسي: لن نتوقف عن العمل ومستمرون في تطوير كل شبر بأرض مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بالمتابعة الدائمة مع قادة القوات المسلحة ومدير الأكاديمية يطمئن على الطلبة، متابعًا أن كل يوم يشهد تطوير مستمر، معقبًا:" ده من سنن الدنيا واللي يتوقف عند تطور معين هتتجوزه الأحداث".



وتابع “السيسي” خلال جولته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية: “ احنا في تطور مستمر”، ولن نتوقف أبدًا عن العمل.. واحنا في عمل مستمر على كل قطعة وكل شبر من أراضي مصر”.



واستطرد رئيس الجمهورية أن مصر مرت بالعديد من الأزمات وبالجهد والمثابرة تم عبور هذه الأزمات وسيتم عبور الأزمة الاقتصادية أيضًا.