الحلقة الأخيرة.. طلاق وحمل هنا الزاهد يثير الجدل فى سيب وأنا سيب

عرضت منصة شاهد الحلقة التاسعة والعاشرة من مسلسل "سيب وأنا أسيب" بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد والذى أثار حالة من الجدل الواسع منذ عرضه.

وشهد الحلقة التاسعة عودة "بيلا" هنا الزاهد كما كانت قبل سفرها، وتقربت مجددا من أصدقائها وبدأت تهتم بكل شيء يخصهم، تحاول مساعدة ابنة خالتها "مشمش" التي اقترب حفل زفافها وتعرض عليها بعض الأموال ،لكن "مشمش" ترفض ذلك وتؤكد لها أنها لن تأخذ أي أموال منها وتفكر مع زوجها "إبراهيم" أحمد السعدنى كيف يمكن ان تساعد صديقتها وخطيبها حتى توصلا الى حل مثالى حيث قررت ان تروج للكوافير الخاص بخطيب صديقتها من خلال حسابها على إنستجرام ليتهافت عليه جمهورها.

وتتسبب صديقتها مديرة أعمالها “سماح” فى ازمة جديدة لبيلا وزوجها إبراهيم بعد ان ترسل لخطيب بيلا اللبنانى “كوكو” والذى كان ينتظرها هناك رسالة “انا احبك” وتحصل بيلا عن تكريم خاص لها ويكتشف إبراهيم هذه الرسالة ويقرر أن يطلقها.

مسلسل سيب وأنا سيب

بينما شهدت الحلقة العاشرة بعد حصول "بيلا" على الطلاق تقرر السفر والعودة إلى لبنان لتستكمل حياتها هناك، وتضطر للذهاب إلى منزلها مجددا لتأخذ جواز السفر وهناك تلتقي بـ"إبراهيم" بينما يقف ابراهيم مجددا بجوار بيلا وعائلتها بعد دخولهم فى شجار بالشارع مع بلطجية ويصل خطيب بيلا اللبنانى “كوكو” الى الاسكندرية ليلتقى بيلا ويعترف بحبه لها رغم كذبها عليه واخفاء حقيقتها ولكن بيلا تقرر العودة الى حبها الاول إبراهيم وتتزوجه مرة أخرى وينتهى العمل بخبر حملها.

ومسلسل "سيب وانا اسيب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجأت بأنها مازالت على ذمته.

والمسلسل من بطولة الفنان أحمد السعدني والفنانة هنا الزاهد والفنان محمد جمعة والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان محمود البزاوي، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.