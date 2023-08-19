بهذه الطريقة.. هدى الإتربي تقضي إجازتها الصيفية

شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها وجمهورها بصور جديده لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستجرام”.



وظهرت هدي الإتربي اثناء قضاء عطلتها الصيفية فى عرض البحر مرتدية كاش مايوه وتركت شعرها المبلول منسدلا علي كتفيها، ونالت إعجاب الجمهور.

وشاركت الفنانة هدي الإتربي، في السباق الرمضاني المنقضي 2023، بمسلسل" ضرب نار"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمدغزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.