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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء السويدي يؤكد دعم أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي

زيلينسكي في السويد
زيلينسكي في السويد مع رئيس الحكومة

جرى عقد مؤتمر صحفي للرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء السويدي، أكدت  فيه السويد، سبل مواصلة الدعم العسكري لكييف.

قال رئيس الوزراء السويدي  أولف كريسترسون : "لدينا عزيمة حتى تحقق أوكرانيا الانتصار ".

أضاف كريسترسون:" قمنا بنقل أسلحة متطورة لدعم أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي ".

وذكر أنه يدعم مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتأتي زيارت زيلينسكي في وقت الذي لا تزال فيه أوكرانيا تشهد هجمات عنيفة من القوات الروسية ، بما في ذلك هجوم استهدف مدينة في شمال البلاد وتسبب في مقتل خمسة أشخاص وإصابة عدة آخرين.

وقالت الحكومة السويدية إن زيلينسكي التقى وسيلتقي بمسؤولي الدولة في مدينة هاربسوند، على بعد 120 كيلومترًا من العاصمة ستوكهولم.
كما قام بترتيب لقاء مع الملك كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا في قصر بالمدينة.

تخلت السويد عن موقفها المستمر منذ عقود من عدم الانحياز إلى أي جانب في العالم عسكريًا وقررت مساعدة أوكرانيا من خلال تزويدها بالأسلحة والمساعدات العسكرية الأخرى لتمكينها من القتال ضد روسيا.

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