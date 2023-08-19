عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدرديري يحذر من كارثة في الزمالك بسبب أزمة القيد

عمر الدرديري
عمر الدرديري

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري، على عدم حل نادي الزمالك أزمة وقف القيد للفريق الأول لكرة القدم التي يمر بها، وعدم تعاقد النادي الزمالك مع أي لاعب في الانتقالات الصيفية الحالية والاكتفاء بعودة لاعبيه المعارين فقط.

وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"كارثة.. الزمالك يؤجل حل أزمة القيد إلى يناير المقبل، بحجة توفير مبالغ الغرامات لدفع رواتب اللاعبين، وسيكتفي الزمالك بعودة المعارين.
 

علي جانب أخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

كان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل. 

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمة القيد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خوان كارلوس أوسوريو عمرو الدرديرى كرة القدم بنادي الزمالك ناقد الرياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي.. خاص

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

السيسي: عاملين حسابنا يبقى فيه احتياطي للسلع من 5 إلى 6 أشهر.. فيديو

رسميًا.. أهلي جدة يتعاقد مع ميريح ديميرال قادمًا من أتالانتا الإيطالي

مصدر أمنى يكشف حقيقة انتشار وباء بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

نسمة هواء باردة.. مفاجأة سارة للمواطنين من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى

هل يهدد توسع مجموعة "بريكس" مكانة الدولار الأمريكي|تقرير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تنهار من البكاء على تيك توك بسببها.. اكتشف علاج البواسير في المنزل

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة.. وشيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

برقم غير متوقع.. سعر صادم لإطلالة نرمين الفقي في الساحل الشمالي

فيديو

ادعوا لهم بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فاجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ