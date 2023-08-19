عمرو الدرديري يحذر من كارثة في الزمالك بسبب أزمة القيد

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري، على عدم حل نادي الزمالك أزمة وقف القيد للفريق الأول لكرة القدم التي يمر بها، وعدم تعاقد النادي الزمالك مع أي لاعب في الانتقالات الصيفية الحالية والاكتفاء بعودة لاعبيه المعارين فقط.

وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"كارثة.. الزمالك يؤجل حل أزمة القيد إلى يناير المقبل، بحجة توفير مبالغ الغرامات لدفع رواتب اللاعبين، وسيكتفي الزمالك بعودة المعارين.



علي جانب أخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

كان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.