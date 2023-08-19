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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي| ليفربول يتقدم على بورنموث 2-1 في الشوط الأول.. وصلاح يسجل

محمد صلاح
محمد صلاح

تقدم فريق ليفربول على ضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

فريق بورنموث افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق سيمينيو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة خاطئة من أرنولد.

وعادل الكولومبي لويس دياز النتيجة لـ ليفربول في الدقيقة 28 بتسديدة مقصية من متابعة لتمريرة زميله ديوجو جوتا.

وتحصل المجري دومنيك سوبوسلاي على ركلة جزاء بعد عركلته من مدافع بورنموث، ليتولى محمد صلاح مهمة تسديدها في الدقيقة 37.

وسدد صلاح الركلة لكن نيتو تصدى لها، لترتد لـ “مو” ليضع الكرة في الشباك، معلنًا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف، ومسجلًا أول أهدافه في الموسم الجديد.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا بعد استبداله في الجولة الماضية أمام تشيلسي.

وضم تشكيل ليفربول كلًا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

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