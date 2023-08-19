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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة

وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لمنح طلبة الكلية الحربية بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة وإضافة الحصول على بكالوريوس الإقتصاد والعلوم السياسية "تخصص إقتصاديات إدارة أعمال النقل"من جامعة القاهرة .

الكلية الحربية

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة طلاب الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية علمياً وعملياً من خلال التفاهم والعمل المشترك بين الطرفين فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى ، وتطوير المنظومة التعليمية والبحثية لصقل مهارات الطلاب فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى .

الأكاديمية العسكرية المصرية

حيث وقع البروتوكول الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية والأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وتضمنت فعاليات توقيع البروتوكول عرض فيلم تسجيلى عن الأكاديمية العسكرية المصرية وما تضمه من كليات حربية وبحرية وجوية ودفاع جوى وتبادل الدروع بين الجانبين وإلتقاط الصور التذكارية .

حضر فعاليات توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية وعدد من مسئولى جامعة القاهرة.

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية
بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية
بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية
بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية
القوات المسلحة جامعة القاهرة الأكاديمية العسكرية المصرية الكلية الحربية كلية الحاسبات والمعلومات الفريق أشرف سالم زاهر

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بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية

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