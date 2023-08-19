من الغد| نيفين منصور تزف أخبارا سارة لطلاب التمريض التقني

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن هناك خبرا سارا لـ العاملين في مجال التمريض، موضحة أن هناك قرارا وزاريا رقم 2070، ينص على إصدار آليات عمل مقاصة لـ الطلاب الراغبين في استكمال الدراسة، بعد الحصول على البكالوريوس التقني في التمريض.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أنه بهذا القرار فمشكلات التمريض التقني قد حلت تمامًا.

ولفتت إلى أن كلية التمريض جامعة المنصورة، اعلنت عن فتح باب التقدم للمقاصة للطلاب الراغبين في استكمال الدراسة يعد الحصول على البكالوريوس التقني في التمريض للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض، للعام الجامعي 2023-2024.

وأشارت إلى أن مكاتب التنسيق في جامعة المنصورة ستفتح أبوابها غدًا الأحد، لاستقبال الطلبات المقدمة من الطلاب.