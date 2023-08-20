عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. فرقة ثنائي العود تحيي الليلة الخامسة لـ صيف الإنتاج الثقافي

صدى البلد

تحيي فرقة ثنائي العود "دينا عبد الحميد وغسان اليوسف"، حفلا فى التاسعة من مساء غد الإثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بعد نجاح حفلها بمهرجان جرش بدورته الـ 37.

تقدم فرقة ثنائي العود مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأشهر الملحنين مثل سيد درويش والقصبجى وفريد الأطرش وغيرهم إلى جانب مقطوعات موسيقية من مؤلفات الفرقة التى تميزت بها .

هقدم على مسرح قرطاج خلاصة 20 سنة غنا .. حماقي يكشف مفاجآت حفل الليلة

خلال حفلها بقرطاج.. لطيفة تعلن تقديم أغنية جديدة من ألحان بليغ حمدي

وهما أول ثنائى عربي لآلة العود، تفردا بعزف تقنية "إصبع ووتر"، وهى العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الآخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود، كما تعد الفرقة الثنائي الأول فى الوطن العربى فى تقديم الحفلات بشكل ثنائى، بمصاحبة عدد من الموسيقيين من عازفى الإيقاع والناى والكيبورد.

يأتى برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافى" فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، ويقام فى الفترة من 17 حتى 31 أغسطس الجارى، يوميا فى التاسعة مساء، سعر التذكرة موحد 30 جنيها.

الإنتاج الثقافي الهناجر للفنون أغنية جديدة الدكتورة نيفين الكيلاني المخرج خالد جلال المقطوعات الموسيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

بشرى للمصريين من الرئيس السيسي.. أزمة ارتفاع الأسعار هتتحل وهتبقى تاريخ

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي

ترشيحاتنا

ستقضي على OpenAI.. تقارير تكشف خطة لـ مايكروسوفت مع Databricks

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كاملا

أستاذ مناعة.. فيروس كورونا لن ينتهى والتعايش معه ضرورة | فيديو

بيجو 504 معشوقة الجماهير تتحول لـ غرفة معيشة.. صور مذهلة

اتحاد التأمين: الاقتصاد الدائري يساعد في توفير تريليون دولار سنويا

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصائح فعالة.. طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

عمرو دياب يغلق شوارع بيروت في أضخم حفلات صيف لبنان..حضور جماهيري غير مسبوق

بنفس طريقة السعودية| حقيقة تفاوض الأهلي مع نجم إسبانيول.. وهؤلاء مطلب جماهيري

في اليوم العالمي لها ... أضرار كارثية للبطاطس المقلية

فيديو

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ