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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تبدأ استقبال طلبات الالتحاق بكلياتها .. اليوم

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية بدء التقديم لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 بكافة المراحل، لكليات وبرامج الجامعة، وفقا للحد الادني للكليات الذي أعلنه المجلس الأعلي للجامعات. 

الجامعة الأهلية جاهزة هذا العام  لاستقبال الطلاب بعدد 8 كليات وهي :

طب الأسنان.
العلاج الطبيعي.
الهندسة.
الفنون والفنون التطبيقية.
العلوم.
العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال.
علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

وتشمل هذه البرامج الجديدة الآتي :

برامج جديدة بكلية الفنون والفنون التطبيقية. 
جامعة حلوان الأهلية.
الاتصال البصري وفنون الميديا.

برامج جديدة بكلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية 
هندسة الإلكترونيات التطبيقية.
هندسة المصانع الرقمية.
العمارة والتصميم البيئي.
التصميم العمراني المستدام.

برامج العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال
برنامج الاتصالات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.
اللغات التطبيقية والاتصال
الترجمة المتخصصة وتقنيات اللغة.
نظم ذكاء وتحليل الأعمال.
اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

وتعد جامعة حلوان الأهلية غير هادفة للربح أنشئت بالقرار الجمهوري رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٢ ومقرها في حرم جامعة حلوان – عين حلوان في مدينة حلوان، وتطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة. 

الأعلى للجامعات Jobs Education بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

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