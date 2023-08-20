جلال السعيد: قرار فض اعتصام رابعة كان صائبًا

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن قرار فض اعتصام رابعة العدوية كان صائبًا بشكل كبير.



وأضاف السعيد خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "على مدار 45 يومًا من الاعتصام، وأنا أقول: إن هذا عصيان مدني واضح وصريح، ونوع من التصدي لسلطة الدولة في جزء من أراضي الدولة".



وتابع: "كانت هناك نقاشات كثيرة جدًا عن فض رابعة، ومتى، وكيف، وحرية الرأي، وأخذ وقتًا طويلًا في المناقشة، إلى أن اتخذ القرار، وكان صحيحًا، وإلا كنا سنتفاجأ بالتفاوض مع الإخوان، باعتبارهم دولة داخل الدولة".



ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.