وصول أسئلة اللغة الثانية والتربية الوطنية للجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، وصول أوراق أسئلة اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

يأتي ذلك في ثاني أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، والتي انطلقت أمس السبت بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية .

ويحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن جميع مراحل العمل في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.



وتتم عملية نقل أوراق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة منعا لتسريبها قبل توزيعها على الطلاب في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، وذلك داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية لها أرقام سرية لا يتم فتحها إلا وقت الامتحان داخل اللجنة .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.