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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عصابة من الدبابير تقضي على مسن في هجوم مروع بتايلاند

عصابة من الدباببير
عصابة من الدباببير تقضي على مسن في هجوم مروع بتايلاند

توفي رجل متقاعد بعد أن هاجمه سرب غاضب من الدبابير في منزل مهجور.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”  وقع الحادث المروع في محافظة إيسان في مها ساراخام بتايلاند.

سُمي الرجل الفقير على أنه ساي رومين البالغ من العمر 82 عامًا في العديد من وسائل الإعلام المحلية ، وقد شوهد في سوبر ماركت في وقت سابق من ذلك اليوم عندما سأل عن مكان المراحيض.

 عصابة من الدباببير تقضي على مسن في هجوم مروع بتايلاند

لكن في الداخل كانت هناك دراجة نارية متعفنة أصبحت موطنًا لعصابة من الدبابير الغاضبة، التي شنت هجومًا مسعورًا عليه، حيث هرب المسن عائداً إلى المتجر وكان مغطى رأسه باللسعات.

فيما نقله رئيس المتجر نوبيت سويانثا إلى المستشفى حيث رفض الطبيب معالجته لأنهم لم يكن لديهم المعدات المناسبة.

 وطبقاً لما قاله ماتيشون ، فإن الرجل كان يعاني من مرض الزهايمر ، وعاد إلى المنزل وقيل إنه يسأل عن سبب عدم علاجه على الرغم من تحول يديه وأظافره إلى اللون الأخضر و "آلام في المعدة".

ونُقل إلى مستشفى ثان بعد استدعاء سيارة إسعاف ، لكنه أغمي عليه وتوفي قبل أن يتلقى العلاج.

دبابير رجل متقاعد فقير تايلاند

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