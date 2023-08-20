شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

آثارت صور البلوجر رهف الشامي، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تحرص البلوجر رهف الشامي، على نشر العديد من الصور والفيديوهات المختلفة لها.

وقامت رهف الشامي ، بنشر فيديو ترقص من خلاله خلال فرح صديقتها منة السني، وظهرت خلال مقطع من الفيديو بشكل مختلف وملامح كبيرة ووزن زائد، وذلك لعدم استخدام الفلتر.

فتعمل رهف الشامي ، على تعديل جميع صورها والفيديوهات، والتغير في ملامحها باستخدام البرامج أو الفلاتر المختلفة التي تغير من شكلها خلال التصوير.

وتعرضت رهف الشامي، لهجوم كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بعد نشر الفيديو، والمفارش بين الصور الحقيقة والمعدلة.

ومن أبرز التعليقات التي قام بها الجمهور على الصور هي..

هي دي نفس الشخص ولا اتنين

لا يا جماعة دي واحده تانيه خالص اكيد مش هي

الواحد يستعمل فلتر يخفي حباية، يحط ميكب حاجة بسيطة ماشي، إنما فوتوشوب وتغيير جذري كدا لييييه.

وإليكم صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد