عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استكمال رفع كفاءة الطرق وتأهيل روافع المياه بمدينة القاهرة الجديدة

صدى البلد

قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالمرور على أعمال الطرق الجارية بمحور 24 الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بالامتداد الشرقى، وكذا أعمال المرافق بالتسعين الجنوبي، بجانب المرور على حي جاردينيا بالتجمع الثالث، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة وتطوير المنطقة.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة  ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية وبالأخص الأرصفة، وكذا ضرورة الاهتمام بأعمال صيانة الطرق وترميم جميع أعمال الحفر التي تنتج عن أى أعمال وبالأخص القطوعات العرضية التي تتسبب في ضرر مباشر للسيارات، وذلك تيسيراً على قاطنى المدينة والمترددين عليها.

txt

وزير الإسكان: استكمال أعمال تنفيذ الطرق ورفع الكفاءة والتطوير الجارية بمدينة الشروق

txt

الإحصاء: 66.7 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الـ10 سنوات الماضية



وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، خزانات وروافع مياه الشرب بالمدينة للوقوف على تشغيل المحطات ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد،  ضمن الخطة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات وروافع المياه.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز، أنه جارٍ حالياً إعادة تأهيل 8 خزانات علوية بكافة تجمعات القاهرة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى اتزان الشبكة واستقرار الضغوط والتقليل من مشكلات ضعف المياه في بعض المناطق، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالخزانات، وجارٍ الانتهاء من صيانة المحابس ومتوقع الانتهاء من جميع الأعمال ودخول الخزانات الخدمة قريباً.

وأضاف " الغيطي " أنه تم المرور على رافع 4، والتأكد من إتمام تجديد المحابس، وتم التأكيد على مسئولي المحطة بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة، والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة وصيانة وخلافه.

وفي نهاية جولته، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، المجاورة الثامنة بالتجمع الأول للوقوف على مستوى أعمال (النظافة – الزراعة – والطرق -)، وتم التنبيه على ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء بين العمارات وإزالة أى إشغالات بالطرق العامة وأمام المحال لتوفير سبل الراحة للسكان.

 

القاهرة الجديدة التسعين الجنوبي التجمع الثالث مياة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق «الجلالة - الزعفرانة»

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

بلاش تدخلوا مصر في حالة الاستقطاب.. تصريح مهم للرئيس السيسي عن البريكس

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مصرع وإصابة 11 شخصًا.. ننشر الصور الأولى لتصادم ميكروباص ونقل بطريق مطروح

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: استكمال أعمال تنفيذ الطرق ورفع الكفاءة والتطوير الجارية بمدينة الشروق

اقتصاد الإمارات|انطلاق الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة لمجموعة العشرين

اقتصاد الامارات|اتحاد الغرف : عشرات الشركات تعمل في إثيوبيا وتثري العلاقات بين البلدين

الإسكان: طرح أراضي سكنية بمساحات صغيرة للأفراد الثلاثاء المقبل.. تفاصيل

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد سير العمل بمشروع "جنة" السكني

الإسكان: بدء أعمال تنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية ببرج العرب الجديدة

عضو اتحاد الصناعات : مدن الجيل الرابع والبنية التحتية تدعم تصدير العقار بمصر

الإسكان: سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للعبور الجديدة

ترشيحاتنا

الاستخبارات الإيرانية ترصد دخول 200 عنصر من داعش إلى أراضيها

الري: العمل على التحول للرى الحديث بواحة سيوة فى زمامات الآبار العميقة

وسائل إعلامية: مقاتلات «إف-16» لن تكون عصا سحرية بيد أوكرانيا

هيفاء وهبي ورانيا يوسف|النجمات يشعلن السوشيال ميديا بالكاش مايوه الكروشيه على البحر.. شاهد

10 أسباب تدعوك للتفاؤل الفترة القادمة| قرارات حكومية ووعود رئاسية تُفرِح المصريين.. تعرف عليها

مهاجم اسبانيول ليس الأول .. نجوم رفضوا الانضمام إلى النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مادلين طبر| فنانة أخرى تثير الجدل بشأن عادل إمام .. إيه الحكاية؟

في يومه العالمي.. 3 طرق سريعة وفعالة للوقاية من لدغة البعوض

بإطلالة جذابة ولافتة|زوجة حمدي المرغني تثير ضجة عبر إنستجرام في عيد ميلادها

أثار الجدل.. لن تتخيل سعر تي شيرت محمد صلاح الممزق

فيديو

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ