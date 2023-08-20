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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعلي تنسيق لمدرسة التمريض بجنوب سيناء ..اعرف الشروط و المزايا

أعلى تنسيق لمدرسة التمريض بجنوب سيناء .. اعرف الشروط والمزايا

شروط التقدم لمدرسة
شروط التقدم لمدرسة التمريض

تحظى مدرسة التمريض الثانوية بجنوب سيناء ، بإقبال كبير للالتحاق بها نتيجة توفر فرص عمل بعد التخرج بمرتبات مجزية  والتنسيق بها كان  أعلى الدرجات هذا العام. 

وقرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فتح 2 فصل بالمدرسة الفنية الثانوية للتمريض بمدينة طور سيناء، لاستيعاب ما بين 50 إلى 60 طالبا وطالبة، وفتح باب التقديم وفقًا للضوابط والشروط التي جرى وضعها.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن مدة الدراسة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض 5 سنوات، وسيجري استيعاب نفس الأعداد التي جرى استيعابها العام الماضي بحيث لا يزيد العدد عن 60 طالب وطالبة، وذلك وفقًا لسوق العمل، وجرى تحديد تنسيق التقديم للالتحاق بهذه المدرسة بمجموع لا يقل عن 273 درجة في الشهادة الإعدادية، ويكون القبول وفقًا للمجموع الأعلى بعد اجتياز كافة الاختبارات التحريرية والشفوية والرياضية والصحية.

وأكد وكيل الوزارة ، أنه سيجري استلام ملفات التقدم للالتحاق بالمدرسة على مدار 15 يومًا، ومن المقرر أن تنطلق الاختبارات لمدة 4 أيام اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر المقبل وحتى الخميس الموافق 7 سبتمبر.

وأوضح أنه سيجري قبول الطلاب بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بطور سيناء  من جميع مدن المحافظة وضواحيها بنفس الشروط والضوابط، والتي منها أن يكون الطالب المتقدم حاصل على شهادة اتمام المرحلة الابتدائية والإعدادية  من المحافظة، وأن يكون من نفس المدينة التي حصل الطالب على الشهادة منها بواقع إقامة والدة لا تقل عن 5 سنوات بالمدينة، ولن يتم قبول طلاب من خارج المحافظة.

وتابع : وأن يكون المتقدم مصري الجنسية، مؤكدًا أن كثافة الفصل الواحد  لن تتعدى الـ 30 طالب وطالبة ، ولا يوجد استثناءات في القبول تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ القرص.

شروط مدرسة التمريض

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التمريض جنوب سيناء مرتبات اعلي تنسيق توفر فرص عمل

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