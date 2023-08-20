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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هجمة شتوية في عز الصيف|مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس.. ماذا سيحدث؟

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعات الأرصاد.. دائمًا ما يُعرف عن أغسطس أنه الذروة في ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة؛ ولكن ما تشهده البلاد خلال هذه الفترة يمكن أن يسمى بالطقس الإستثنائي، حيث تسجل درجات الحرارة قيم أقل من الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من كل عام، والأمر لم يقتصر على ذلك فقط؛ بل توجد أمطار وسيول على بعض المناطق من البلاد؛ وكأن الشتاء يعطي الصيف طعنة في منتصف قلبه؛ ولكن هذه الطعنة يعتبرها البعض بمثابة هدنة بعدما شهده الطقس على مدار شهر يوليو والتي سجلت فيه درجات الحرارة قيم قياسية وصفها خبراء الأرصاد بأنها الأولى من نوعها.

حالة الطقس


ونستعرض لكم من خلال السطور التالية، أبرز توقعات الأرصاد الجوية عن حالة الطقس على مدار الساعات المقبلة، فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن فترة الصباح الباكر يوجد بها سحب تساعد على حجب أشعة الشمس مما يعمل على تلطيف الأجواء؛ ولكن مع سطوع أشعة الشمس وبدأ فترة الظهيرة يزادا الشعور بنسب الرطوبة الموجودة في الجو.
 

حالة الطقس اليوم الأحد

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم تسود أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، و شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، لافتة إلى أن قيم درجات الحرارة تسجل أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة وساعات الصباح الباكر مع وجود نشاط نسبي في الرياح والذي يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترة الليل وتقليل الاحساس بالرطوبة.
 

الملاحة البحرية

ولفتت إلى أن البحر المتوسط ارتفاع الأمواج فيه لا يتجاوز الـ 2 متر وهو مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه وهذا ينطبق أيضًا على البحر الأحمر؛ ولكن يجب أخذ الحذر من عمق البحر الأحمر، حيث يصل ارتفاع الأمواج لـ 2.5 متر، مشيرة إلى وجود اضطراب في خليج السويس وأنه غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية.
 

وأشارت إلى وجود فرص سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ومرسى علم.

بيان درجات الحرارة


درجة الحرارة في القاهرة 33 25

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 34 24

درجة الحرارة في بنهــــا 33 25

درجة الحرارة في دمنهور 32 25

درجة الحرارة في وادي النطرون 33 24

درجة الحرارة في كفر الشيخ 32 24

درجة الحرارة في المنصورة 33 25

درجة الحرارة في الزقازيق 33 25

درجة الحرارة في شبين الكوم 33 25

درجة الحرارة في طنطا 32 24

درجة الحرارة في دمياط 31 25

درجة الحرارة في بورسعيد 31 25

درجة الحرارة في الإسماعيلية 35 22

درجة الحرارة في السويس 35 23

درجة الحرارة في العريش 31 24

درجة الحرارة في رفح 31 24

درجة الحرارة في رأس سدر 35 26

درجة الحرارة في نخل 35 21

درجة الحرارة في كاترين 35 18

درجة الحرارة في الطور 36 28

درجة الحرارة في طابا 36 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ 40 30

درجة الحرارة في الإسكندرية 32 24

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 31 24

درجة الحرارة في مطروح 32 24

درجة الحرارة في السلوم 33 23

درجة الحرارة في سيوة 37 21

درجة الحرارة في رأس غارب 38 28

درجة الحرارة في الغردقة 39 29

درجة الحرارة في سفاجا 39 29

درجة الحرارة في مرسى علم 40 29

درجة الحرارة في شلاتين 42 31

درجة الحرارة في حلايب 37 29

درجة الحرارة في أبو رماد 38 29

درجة الحرارة في رأس حدربة 38 28

درجة الحرارة في الفيوم 36 25

درجة الحرارة في بني سويف 36 24

درجة الحرارة في المنيا 37 24

درجة الحرارة في أسيوط 38 24

درجة الحرارة في سوهاج 41 26

درجة الحرارة في قنا 44 27

درجة الحرارة في الأقصر 45 28

درجة الحرارة في أسوان 45 29

درجة الحرارة في الوادي الجديد 42 25

درجة الحرارة في أبوسمبل 44 28
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس الملاحة البحرية درجات الحرارة توك شو صدى البلد

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