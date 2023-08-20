كاتب صحفي: الدولة المصرية تسير وفق خطط مدروسة وممنهجة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن مصر تتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تعد الأولوية الأولى لدى الدولة كون المواطنين يتداولونها خلال تلك الفترة بكثرة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما على اتخاذ الإجراءات المرنة لمجابهة تلك التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.

الدولة المصرية تسير وفق خطة مدروسة وممنهجة

وأضاف «القاضي»، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة إكسترا نيوز، أن الأزمات العالمية سالفة الذكر أثر في عدد من الدول ذات اقتصاديات أضخم وأكبر من الاقتصاد المصري بأضعاف، وبالتالي تأثرت مصر من تداعيات تلك الأزمات المتتالية، مشيرا إلى أن مصر تتخذ العديد من الخطوات لتحقيق أهدافها المستقبلية سواء ما يخص زيادة عدد الأفدنة الزراعية وتعزيز قطاع الصناعة والفرص الاستثمارية وغيرها.

وتابع: «الدولة المصرية تسير وفق خطة مدروسة وممنهجة، وهذه أحد أدوات الاطمئنان الحقيقية»، مشيرا إلى أنه يجري إخبار المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة في مختلف المجالات سواء الطاقة أو الكهرباء وغيرهم بهدف تشكيل وعي جمعي حقيقي، إذ إن الوعي الجمعي المزيف يضر أي دولة.