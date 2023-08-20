عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عام على اغتيال داريا دوجينا.. روسيا تندد بالصمت الدولي

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

استنكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صمت المنظمات الدولية على جريمة اغتيال أوكرانيا الصحفية الروسية داريا دوجينا، والجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الروس ممن يخالفون الغرب.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا في ذكرى اغتيال دوجينا: "بعد عام على حادث مقتل دوجينا المأساوي، لم نسمع كلمة واحدة من المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان حول جريمة اغتيال دوغينا والجرائم الأخرى المرتكبة ضد الصحفيين الروس ممن لا تتطابق مواقفهم مع وجهة نظر الغرب".

ولفتت زاخاروفا إلى أن "النفاق الممارس بتصنيف الصحفيين بين أخيار وأشرار جيدين وسيئين، يستشري في الهياكل والمنظمات الدولية".

ودعت زاخاروفا مجددا المنظمات الدولية إلى النظر للانتهاكات الصارخة لحقوق الصحفيين، ومواجهة الإرهاب وغيره من الأساليب المستخدمة ضدهم.

واغتيلت داريا دوجينا ابنة المفكّر والسياسي الروسي الكبير ألكسندر دوجين بتفجير سيارتها في مقاطعة موسكو، في هجوم وقفت وراءه استخبارات كييف.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية الخارجية الروسية داريا دوجينا الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

10 أسباب تدعوك للتفاؤل الفترة القادمة| قرارات حكومية ووعود رئاسية تُفرِح المصريين.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

استفزاز صريح للصين.. المرشح الأوفر حظا لرئاسة تايوان يتحدث عن الانتخابات المقبلة

ثلاثي اتحاد الكرة يطيرون إلى أستراليا لحضور نهائي كأس العالم للسيدات

حريات الصحفيين ترحب بقرارات العفو الرئاسى عن السجناء

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

خفضت أسعارها| فولكس فاجن ID.3 الكهربائية بـ 500 ألف جنيه

إيرادات الأفلام.. أكرم حسني ينتصر على الجميع وكريم عبد العزيز يتراجع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

بديل الفسفور .. طبيبة تكشف عن فوائد العكاوي |تعرف عليها

حادثة بسيطة.. داليا البحيري تخضع للفحص الطبي بعد إصابة يدها

فيديو

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ