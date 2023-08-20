بعد عام على اغتيال داريا دوجينا.. روسيا تندد بالصمت الدولي

استنكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صمت المنظمات الدولية على جريمة اغتيال أوكرانيا الصحفية الروسية داريا دوجينا، والجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الروس ممن يخالفون الغرب.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا في ذكرى اغتيال دوجينا: "بعد عام على حادث مقتل دوجينا المأساوي، لم نسمع كلمة واحدة من المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان حول جريمة اغتيال دوغينا والجرائم الأخرى المرتكبة ضد الصحفيين الروس ممن لا تتطابق مواقفهم مع وجهة نظر الغرب".

ولفتت زاخاروفا إلى أن "النفاق الممارس بتصنيف الصحفيين بين أخيار وأشرار جيدين وسيئين، يستشري في الهياكل والمنظمات الدولية".

ودعت زاخاروفا مجددا المنظمات الدولية إلى النظر للانتهاكات الصارخة لحقوق الصحفيين، ومواجهة الإرهاب وغيره من الأساليب المستخدمة ضدهم.

واغتيلت داريا دوجينا ابنة المفكّر والسياسي الروسي الكبير ألكسندر دوجين بتفجير سيارتها في مقاطعة موسكو، في هجوم وقفت وراءه استخبارات كييف.