بعد وصولها لـ66.7 مليار دولار.. فوائد ومجالات الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ 66.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية يشير إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كرافد للنقد الأجنبي الذي يتم ضخه في شرايين الاقتصاد المصري.



وأضاف “الفقي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة مايميزها أنها تأتي ومعها الخبرة، متابعًا أن أكثر المجالات التي تجذب المستثمر في مصر هي المواد الغذائية و التطوير العقاري و الطاقة المتجددة.



فوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة



وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في توفير فرص العمل بجانب القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي، تحصل على أرباح وتدفع الضرائب للموازنة العامة للدولة و أحيانًا تقوم بالتصدير مما يعمل على زيادة النقد الأجنبي للدولة.