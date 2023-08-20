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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف أعمال تحويل عقار من سكنى إلى تجارى بمدينة ملوى بالمنيا

إيقاف تحويل شقة إلى
إيقاف تحويل شقة إلى محل تجارى

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا  تكثيف الحملات التفتيشية، والمرور الميدانى لمنع المخالفات والتصدى لأعمال البناء المخالف والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

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وأكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن الوحدة المحلية تمكنت من إزالة وإيقاف تحويل عقار من سكنى إلى تجارى بدون ترخيص بحى غرب المدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وذلك خلال حملة مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

 

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