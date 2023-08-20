تحذير.. الحرس الثوري الإيراني ينشر صورة لحاملة مروحيات أمريكية في مضيق هرمز

نشر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، صورة لآخر عملية رصد لحاملة مروحيات أمريكية في مضيق هرمز في 17 أغسطس الجاري.

ووفقا لوكالة مهر للأنباء، "إنه في ختام الدورة الرابعة والعشرين للمجمع العالي لقادة ومسؤولي الحرس الثوري، عُرضت صور لآخر عملية رصد لحاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز".

وقدم قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري، شرحا لهذا الإجراء، قال فيه "خلال هذا الرصد ستقوم حاملة طائرات الهليكوبتر الأمريكية بإطلاق مروحية، ولكن بعد التحذير ووجود زوارق بحرية الحرس الثوري، يضطرون إلى جعلها تهبط على متن الحاملة".

والاسبوع الماضي، حذرت القوات البحرية المدعومة من الغرب في الشرق الأوسط، بقيادة الولايات المتحدة، السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، لتجنب المياه الإيرانية قدر الإمكان، بسبب احتمال احتجازها.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، تيموثي هوكينز، في معرض تأكيده نبأ هذا التحذير: "لقد تم نصح السفن بالابتعاد قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية".