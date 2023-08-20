انطلاق فعاليات الفوج الخامس من معسكر «صّقُلَ سفراء مشواري» بالمدينة الشبابية ببورسعيد|صور

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، المعسكر الأول لصقل سفراء مشواري"، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات" الجيزة، الشرقية، شمال سيناء"، خلال الفترة من ( ١٧-٢١ ) أغسطس الجاري، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.



وتم تدريب السفراء علي مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة لزيادة صقلهم ومهاراتهم وتأهيلهم بالاضافة الي بعض مهارات تدريب المدربين" TOT ".

والجدير بالذكر ان برنامج سفراء مشواري يتم تنفيذه مع النشء للمرحلة العمرية من سن 10 لـ 14 ويضمن التدريب مهارات الحياتية مثل (التفكير الايجابي والتواصل والتفكير الإبداعي والتقبل والأساليب التحفيزيه وكيفية التعلم والعمل الجماعى....).

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