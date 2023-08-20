مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: علاقتنا مع الجانب الأمريكي الأفضل خلال 40عاما

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجابي، اليوم الأحد، أن العلاقات مع الجانب الأمريكي هي الأفضل خلال الأربعين عاما الماضية.

وذكرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس، المعروف سابقا باسم "تويتر" أن هنغابي كشف أن البيت الأبيض الأمريكي قد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارته، في سبتمبر المقبل.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن "حالة العلاقات مع الأمريكيين هي الأفضل في الأربعين عاما التي أمضيتها في الميدان".

وأضاف: "دعا بايدن رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض في سبتمبر"، مؤكدا: "نتعاون والعلاقة متدينة للغاية".

وفي الشهر الماضي، قال البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا نتنياهو لزيارة رسمية للولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي، وهي دعوة تأخرت كثيرا.

وكان بايدن قد أرجأ تقديم الدعوة لقلقه من مشروع قانون التعديلات القضائية الذي طرحه نتنياهو وحكومته اليمينية، فضلا عن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت الدعوة خلال مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو، تزامنت مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى واشنطن.

وفاز نتنياهو بفترة جديدة في السلطة منذ أكثر من سبعة أشهر، لكن بايدن رفض بشكل قاطع توجيه دعوة له عقب فوزه مثل المتبع عادة مع معظم رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين.