عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنّه في فترة الصباح الباكر وفي فترات المساء سنشعر بالأجواء اللطيفة والصيفية المعتدلة على معظم محافظات الجمهورية. 

txt

هجمة شتوية في عز الصيف|مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس.. ماذا سيحدث؟


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، اليوم الأحد، أنه في فترة الظهيرة ومع هدوء سرعات الرياح وزيادة فترات سطوع الشمس نشعر بأن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة، لافتة أن قيم درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.


وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٣ درجة مئوية في الظل، ومع وجود نسب رطوبة في الجو بفترة الظهيرة تكون هذه القيمة 35 أو 36 درجة مئوية، مستدركة أن في فترة النهار نشعر بالأجواء الحارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 

 

درجات الحرارة اليوم الأحد 


درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى  33

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25  والعظمى 33

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 العظمى 35

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 28 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 31 والعظمى 42

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 45 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 45

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 44

الأرصاد درجات الحرارة درجة الحرارة طقس الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

موضوعات متعلقة

تغير ملحوظ|الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ومفاجأة سارة لسكان هذه المناطق

ترشيحاتنا

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

انخفاض أسعار الذهب في مصر.. الجرام بكام؟

كنز تمتلكه مصر تحدث عنه الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية | ما قصته ؟

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

"أباتشي" تخطط لاستثمار 1.4 مليار دولار جديدة في السوق المصرية العام المقبل

سليمان وهدان يكشف عن موقفه من الترشح مرة أخرى في انتخابات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ