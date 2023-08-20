الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنّه في فترة الصباح الباكر وفي فترات المساء سنشعر بالأجواء اللطيفة والصيفية المعتدلة على معظم محافظات الجمهورية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، اليوم الأحد، أنه في فترة الظهيرة ومع هدوء سرعات الرياح وزيادة فترات سطوع الشمس نشعر بأن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة، لافتة أن قيم درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.



وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٣ درجة مئوية في الظل، ومع وجود نسب رطوبة في الجو بفترة الظهيرة تكون هذه القيمة 35 أو 36 درجة مئوية، مستدركة أن في فترة النهار نشعر بالأجواء الحارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة اليوم الأحد



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 32



درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 33



درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 35



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 31



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 31



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 العظمى 35



درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 35



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 28 والعظمى 36



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 31



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 33



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 37



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 40



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 40



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 31 والعظمى 42



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 37



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 38



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 38



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 37



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 41



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 44



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 45



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 45



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 42



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 44