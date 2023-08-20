يسرى نصر الله: مفيش فرق بين فيلم إنتاج السبكي أو يوسف شاهين

أكد المخرج الكبير يسري نصر الله أنه لايوجد فرق بالنسبة له بين فيلم أنتجه له المخرج الراحل يوسف شاهين، وبين فيلم تعاون فيه مع المنتج أحمد السبكي، وقال أنه صنع ما يريد معهما دون قيود.

وأضاف يسري نصر الله خلال ندوة خاصة أقيمت له على هامش مهرجان عمان أنه راهن على رغبته في صناعة أفلامه، وتحدى أحيانا الأفكار الإنتاجية التي تخص فرض بعض الأسماء من الممثلين، أو الناقش حول طريقة حكي محددة، وفي النهاية قدم ما يريد وهو راض عنه تماما.

يسري نصر الله صانع أفلام مصري، درس العلوم السياسية والاقتصادية في جامعة القاهرة، ثم درس السينما في المعهد العالي للسينما وانتقل إلى بيروت ليعمل كناقد سينمائي ومخرج مساعد. عاد إلى مصر عام ١٩٨٢ وبدأ مشواره الفني بالعمل مع يوسف شاهين على فيلمه "وداعاً بونابرت" مع شركة أفلام مصر العالمية للإنتاج.

صنع فيلمه الروائي الطويل الأول "سرقات صيفية" عام ١٩٨٨ وتبعه فيلم "مرسيدس" عام ١٩٩٣ الذي شارك في مهرجان لوكارنو السينمائي. أنتج فيما بعد أفلام أخرى منها الفيلم الوثائقي "صبيان وبنات" عام ١٩٩٥، وفيلم "المدينة" عام ١٩٩٩ والذي نال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان لوكارنو. شارك في مهرجان كان السينمائي بفيلمه "باب الشمس" عن رواية إلياس خوري عام ٢٠٠٤، وفي مهرجان البندقية بفيلميه "جنينة الأسماك" عام ٢٠٠٨ و"إحكي يا شهرزاد" عام ٢٠٠٩. أخرج الفيلم القصير "داخلي خارجي" ضمن أنثولوجيا فيلم "١٨ يوم" الذي يضم مجموعة من الأفلام القصيرة والذي عرض في مهرجان كان احتفاءً بمصر.

في العام التالي، تم اختيار فيلمه "بعد الموقعة" للمسابقة الرسمية في مهرجان كان. أما فيلمه الأخير "الماء والخضرة والوجه الحسن" فقد شارك في مهرجان لوكارنو عام ٢٠١٦. هذا العام ترأس يسري نصر الله لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي في دورته الخامسة والسبعين وأخرج مسلسل "منورة بأهلها".

المهرجان يستضيف غدا المخرجة مي المصري في قسم “الأول والأحدث”، مـي المصـري سـينمائية فلسطينية، ولـدت فـي عمـان وأسست مع زوجها الراحل جان شمعون شركة نور للإنتاج، وأخرجـت وأنتجـت أكثـر مـن ١٨ فيلمًا عرضوا عالمياً ونـالـوا أكثـر من ٩٠ جـائزة.

بالإضافة إلى العروض السينمائية، يقدّم مهرجان عمَان السينمائي الدولي – أول فيلم برنامجاً تحفيزياً متكاملاً لصنّاع الأفلام الطموحين في الأردن والمنطقة، يتضمن ندوات ومحاضرات وتسويق للمشاريع وحلقات نقاشية مع المخرجين ونجوم السينما.