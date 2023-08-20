داليا حسين فهمى وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس

أصدرت الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتعيين الأستاذة الدكتورة داليا حسين محمد فهمي إبراهيم وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتباراً من ٢٠٢٣/٨/١٤ ولمدة ثلاث سنوات.



وكان قد ، أجرى قسم التدريب بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات امتحانات دورة التحول الرقمي لـ 361 باحثًا وعضو هيئة تدريس.



وأكد الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك 424 باحثًا وعضو هيئة تدريس تقدموا للخضوع لامتحانات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه نظرًا لضخامة العدد وسعيًا لتلبية الخدمة لكافة المتقدمين، تم استخدام معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الألسن، حيث تم فتح معملي اختبارات يستوعبان عدد المتقدمين للامتحان، كما تم تكليف فريق من المشرفين والمراقبين على سير الامتحانات.



وأشار إلى أن 361 باحثًا وعضو هيئة تدريس خضعوا للامتحان الذي استمر على مدار يومي الأحد والإثنين، لافتًا إلى أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومناسبة للطلاب.



وأوضح الدكتور إسلام حجازي أن رئيس قسم التدريب تامر مرسي والمشرفين على دورات التحول الرقمي محمد سيد وعاصم حجاج بالتعاون مع المشرفين والمراقبين كانوا حريصين على الإجابة عن كافة استفسارات الممتحنين، خاصة المتعلقة بالإعادة أو الإفادة أو استلام شهادة أساسيات التحول الرقمي.