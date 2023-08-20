عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

داليا حسين فهمى وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس

الدكتورة داليا
الدكتورة داليا

أصدرت  الدكتورة غادة فاروق،  القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتعيين الأستاذة الدكتورة  داليا حسين محمد فهمي إبراهيم وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتباراً من ٢٠٢٣/٨/١٤ ولمدة ثلاث سنوات.


وكان قد ، أجرى قسم التدريب بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات امتحانات دورة التحول الرقمي لـ 361 باحثًا وعضو هيئة تدريس.


وأكد الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك 424 باحثًا وعضو هيئة تدريس تقدموا للخضوع لامتحانات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه نظرًا لضخامة العدد وسعيًا لتلبية الخدمة لكافة المتقدمين، تم استخدام معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الألسن، حيث تم فتح معملي اختبارات يستوعبان عدد المتقدمين للامتحان، كما تم تكليف فريق من المشرفين والمراقبين على سير الامتحانات.


وأشار إلى أن 361 باحثًا وعضو هيئة تدريس خضعوا للامتحان الذي استمر على مدار يومي الأحد والإثنين، لافتًا إلى أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومناسبة للطلاب.


وأوضح الدكتور إسلام حجازي أن رئيس قسم التدريب تامر مرسي والمشرفين على دورات التحول الرقمي محمد سيد وعاصم حجاج بالتعاون مع المشرفين والمراقبين كانوا حريصين على الإجابة عن كافة استفسارات الممتحنين، خاصة المتعلقة بالإعادة أو الإفادة أو استلام شهادة أساسيات التحول الرقمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

تشكيل تشيلسي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

الصحة: مجموعة الـ20 تختتم فعالياتها بإقرار ضرورة المساواة بين الدول في الأمن الصحي

تريزيجيه يغيب عن معسكر منتخب مصر المقبل .. اعرف السبب

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

انخفاض أسعار الذهب في مصر.. الجرام بكام؟

كنز تمتلكه مصر تحدث عنه الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية | ما قصته ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ