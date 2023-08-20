الأوبرا: انطلاق مهرجان القلعة يوم الجمعة المقبل بـ 60 جنيها للتذكرة



أعلن الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن انطلاق مهرجان القلعة في الجمعة المقبلة، موضحًا أن هذا المهرجان يقدم فرصة رائعة لكافة شرائح المجتمع وجميع الأعمار من الجمهور للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج "صالة التحرير" الذي يبث عبر قناة صدى البلد، أن الفنان مدحت صالح سيكون الفنان الافتتاحي لهذا المهرجان. وأشار إلى أنه سيتم عقد حفلات لنجوم كبار مثل هاني شاكر وسمون وهشام عباس، إلى جانب فايا يونان.

وأوضح أن هذا المهرجان يتميز بتنوع تقديم الموسيقى والأداء الفني، ويرتبط هدفه بتنمية وتطوير الحس الفني لدى الجمهور.

وأكد أن فعاليات المهرجان ستشمل مجموعة من العروض الفنية المتنوعة والثرية، مما يتناسب مع تاريخ وأهمية دار الأوبرا المصرية في المجال الثقافي والفني.

وأشار إلى أن كل أيام المهرجان ستكون مميزة، وأنه سيتم طرح تذاكر الدخول للمهرجان من خلال نقاط البيع، وسيتم تحديد سعر التذكرة بناءً على سعر دخول القلعة الذي يبلغ 60 جنيهًا، مع توفير استثناءات للأطفال لتمكينهم من المشاركة في فعاليات المهرجان.