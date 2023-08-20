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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم يحدث أي ضغوط..أحمد موسى يعلق علي الإستقالة الجماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يحدث أي ضغوط علي إدارة نادي الزمالك لتقديم الإستقالة الجماعية، مؤكدا:" مصلحة الزمالك مهمة للجميع".

وتابع موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مصلحة الزمالك هي الوقوف بجانبه ودعمه، مضيفا:" ليس من مصلحة أحد هدم نادي الزمالك".

وأضاف أحمد موسى،:" أتقدم بالشكر لنادي مجلس إدارة نادي الزمالك السابق علي جهوده السابقة، متابعا:" النادي يحتاج لجمهور ويحتاج دعم محبيه من رجال أعمال ولاعبين سابقين ورموز".

وأكمل موسى،:" يجب ان نساند نادي الزمالك وأن ندعم الإجراءات القانونية التي سيتم إتخاذها والخطوة القادمة في يد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".

ادارة نادي الزمالك أحمد موسى الإجراءات القانونية أشرف صبحي على مسئوليتي الزمالك

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