لم يحدث أي ضغوط..أحمد موسى يعلق علي الإستقالة الجماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يحدث أي ضغوط علي إدارة نادي الزمالك لتقديم الإستقالة الجماعية، مؤكدا:" مصلحة الزمالك مهمة للجميع".

وتابع موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مصلحة الزمالك هي الوقوف بجانبه ودعمه، مضيفا:" ليس من مصلحة أحد هدم نادي الزمالك".

وأضاف أحمد موسى،:" أتقدم بالشكر لنادي مجلس إدارة نادي الزمالك السابق علي جهوده السابقة، متابعا:" النادي يحتاج لجمهور ويحتاج دعم محبيه من رجال أعمال ولاعبين سابقين ورموز".

وأكمل موسى،:" يجب ان نساند نادي الزمالك وأن ندعم الإجراءات القانونية التي سيتم إتخاذها والخطوة القادمة في يد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".