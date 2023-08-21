عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات دفع رباعي "زيرو" تبدأ من 985 ألف جنيه |صور

5 سيارات 4X4 في السوق
5 سيارات 4X4 في السوق المصري

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، سواء من ناحية العلامة التجارية وبلد المنشأ، أومن ناحية التصميم الهيكلي الخارجي والتجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى أنظمة الدفع بين الامامي والخلفي، وتقنيات الدفع الكلي للعجلات.

للعائلة .. أرخص سيارة بـ 7 مقاعد في مصر |صور

أرخص كروس أوفر رياضية من بيجو موديل 2023.. صور

أسعار أرخص سيارة تقدمها MG في مصر موديل 2023

سعرها 270 ألف جنيه بس .. أرخص سيارة زيرو بـ 7 كراسي

 يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات 4X4 في السوق المصري. 

5 سيارات 4X4 في السوق المصري
  • نبدأ بالسيارة سوزوكي جيمني موديل 2023، والتي تبدأ اسعارها من 984.900 و 994.900 جنيه، أما عن قدراتها الفنية فزودت السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 102 حصان، و130 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.
5 سيارات 4X4 في السوق المصري
  • تأتي السيارة سوبارو امبريزا في المركز الثاني كأرخص سيارة دفع رباعي في السوق المصري من فئة السيدان، حيث يصل سعرها الرسمي إلى 999 الف جنيه، وحصلت هذه النسخة على محرك 4 سلندر، 1600 سي سي، ينتج 114 حصان، و 150 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س، وناقل سرعات مكون من 6 نقلات أوتوماتيكية.
5 سيارات 4X4 في السوق المصري
  • تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 من اقوى سيارات الدفع الرباعي التي يقدمها الصانع الياباني في مصر، فتقدم الفئة الاولى بتقنية الدفع الخلفي، بينما تستمد الفئة الثانية والثالثة قوتها عبر تقنية الدفع الكلي، مع محرك 4000 سي سي، 6 سلندر، بقوة اجمالية 234 حصان، وعزم دوران 376 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية سداسية النقلات، ويصل سعر السيارة للفئة عالية التجهيزات إلى 2 مليون و350 الف جنيه.
5 سيارات 4X4 في السوق المصري
  • تقدم شركة BMW العديد من اصدارات الدفع الرباعي منها النسخة X6 موديل 2024 طراز M، والتي يصل سعرها الرسمي إلى 7 مليون و 300 الف جنيه، وتعمل هذه النسخة بمحرك 4400 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج 530 حصان، و 750 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع زمن للتسارع يبلغ 4.3 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.
5 سيارات 4X4 في السوق المصري
  • نختتم مع سيارة BMW ايضا من طراز X7 الفاخرة والتي يبلغ سعرها 7 مليون و950 الف جنيه لموديل 2024،وتعمل هذه النسخة بمحرك تيربو سعة 4400 سي سي، متقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات، وتأتي بتصميم خارجي انيق يتسم بالفخامة، إلى جانب حزمة من التجهيزات التقنية.
سيارات 4X4 5 سيارات 4X4 الدفع الكلي سيارات دفع رباعي دفع رباعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

احترموا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بشأن فتوح

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

مدير النشاط الرياضي المستقيل يفجر مفاجأة حول الزمالك.. فيديو

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر .. أعرف العلبة بكام؟

موضوعات متعلقة

للعائلة .. أرخص سيارة بـ 7 مقاعد في مصر |صور

بيجو 504 معشوقة الجماهير تتحول لـ غرفة معيشة.. صور مذهلة

أرخص كروس أوفر رياضية من بيجو موديل 2023.. صور

الأرخص سعرًا في مصر .. BMW 118 موديل 2024

لو هتسوق جديد.. 5 سيارات مُستعملة تبدأ من 17 ألف جنيه بس

بـ 75 ألف جنيه بس.. تملك هذه السيارة في مصر

وداعاً للبنزين .. سعر جيلي جيومتري C الكهربائية في مصر

5 سيارات SUV فرنسية "زيرو" بسعر يبدأ من 880 ألف جنيه .. صور

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة في 3 أشهر.. صحفيو BBC بالقاهرة يبدأون اليوم إضرابا جديدا عن العمل لتدني رواتبهم

السعر الرسمي لـ فيات تيبو في مصر وبعد الأوفر برايس .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من المجلس العسكري في النيجر إلى الإيكواس

تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر.. مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام

العالي للهندسة 95.4% والتجارة 83.2% وفني صحي 93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

9 دول يحصل فيها العمال على أكثر من شهر إجازة مدفوعة الأجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ