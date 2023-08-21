5 سيارات دفع رباعي "زيرو" تبدأ من 985 ألف جنيه |صور

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، سواء من ناحية العلامة التجارية وبلد المنشأ، أومن ناحية التصميم الهيكلي الخارجي والتجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى أنظمة الدفع بين الامامي والخلفي، وتقنيات الدفع الكلي للعجلات.

يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات 4X4 في السوق المصري.

5 سيارات 4X4 في السوق المصري

نبدأ بالسيارة سوزوكي جيمني موديل 2023، والتي تبدأ اسعارها من 984.900 و 994.900 جنيه، أما عن قدراتها الفنية فزودت السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 102 حصان، و130 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

5 سيارات 4X4 في السوق المصري

تأتي السيارة سوبارو امبريزا في المركز الثاني كأرخص سيارة دفع رباعي في السوق المصري من فئة السيدان، حيث يصل سعرها الرسمي إلى 999 الف جنيه، وحصلت هذه النسخة على محرك 4 سلندر، 1600 سي سي، ينتج 114 حصان، و 150 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س، وناقل سرعات مكون من 6 نقلات أوتوماتيكية.

5 سيارات 4X4 في السوق المصري

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 من اقوى سيارات الدفع الرباعي التي يقدمها الصانع الياباني في مصر، فتقدم الفئة الاولى بتقنية الدفع الخلفي، بينما تستمد الفئة الثانية والثالثة قوتها عبر تقنية الدفع الكلي، مع محرك 4000 سي سي، 6 سلندر، بقوة اجمالية 234 حصان، وعزم دوران 376 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية سداسية النقلات، ويصل سعر السيارة للفئة عالية التجهيزات إلى 2 مليون و350 الف جنيه.

5 سيارات 4X4 في السوق المصري

تقدم شركة BMW العديد من اصدارات الدفع الرباعي منها النسخة X6 موديل 2024 طراز M، والتي يصل سعرها الرسمي إلى 7 مليون و 300 الف جنيه، وتعمل هذه النسخة بمحرك 4400 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج 530 حصان، و 750 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع زمن للتسارع يبلغ 4.3 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

5 سيارات 4X4 في السوق المصري