حسين لبيب: يجب اختيار صفقات الزمالك الجديدة بعناية

رأي حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أنه لا يتم تغيير المدير الفني للزمالك ما دام هناك استقرار في الفريق ويحقق الانتصارات.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج 'على مسئوليتي'، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك يملك مديرا فنيا على مستوى كبير وسيرة ذاتية عالية، لافتا إلى أنه تعامل مع الفرنسي باتريس كارتيرون وحقق مع الزمالك لقب بطولة الدوري رغم تأخر الفريق في جدول ترتيب المسابقة.

أوضح أن نادي الزمالك كبير وللألعاب الرياضية وليس لكرة القدم، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للنادي لابد أن تختار من يمثلها دون أي محسوبيات وتختار الأفضل والأصلح للنادي.

ولفت إلى أن الصفقات التي سيتم اختيارها للنادي ستتم دون أي محسوبيات أو مجاملات، موضحا أن لديه الأفكار للتطوير والتقدم بنادي الزمالك وتوفير الموارد المالية.