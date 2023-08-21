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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. فرقة أنغام الشباب تحيي الليلة السادسة لـ "صيف الإنتاج الثقافى"

صيف الانتاج الثقافي
صيف الانتاج الثقافي

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، تحيى فرقة أنغام الشباب الليلة السادسة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء ٢٢ أغسطس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث يتغنى نجوم فرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بباقة متنوعة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل، كما يشدو فريق "شباب لايف" بمجموعة من الأغانى الشبابية الشهيرة بجانب عدد من الأغانى الوطنية، تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير الفرقة.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة فرقة أنغام الشباب صيف الإنتاج الثقافى قطاع شئون الانتاج الثقافي المخرج خالد جلال ساحة مركز الهناجر للفنون

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