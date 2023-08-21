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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على طلبات الانضمام لمجموعة البريكس

مجموعة البريكس
مجموعة البريكس

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن مجموعة "بريكس" ستدرس طلبات الدول بالحصول على عضوية المجموعة خلال القمة المقبلة.

 

وقال رامافوزا: "تمتلك بلدان بريكس بشكل جماعي القدرة على تشكيل الديناميكيات العالمية وإحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية"، وأضاف، "يتزامن انعقاد قمة بريكس مع تحديات عالمية ستحدد مسار الأحداث الدولية لسنوات قادمة".

كما أكد رامافوزا على أن "مجموعة بريكس تؤدي دورا مهما في العالم نظرا لقوتها الاقتصادية وتأثيرها السياسي وتعاونها التنموي".

 

وقال رامافوزا، أيضا "ستناقش قمة بريكس الخامسة عشرة عددا من القضايا بما في ذلك القضية المهمة المتمثلة في التوسيع المحتمل لعضوية البريكس"، مضيفا "تقدمت أكثر من 20 دولة رسميا للانضمام إلى مجموعة البريكس وأعربت عدة دول أخرى عن رغبتها في أن تصبح جزءا من عائلة بريكس".

 

وفيما يتعلق بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، قال رامافوزا "لكي تزدهر إفريقيا، يجب علينا إسكات البنادق، ونحن نواصل العمل داخل الاتحاد الإفريقي لإنهاء العديد من النزاعات الجارية في القارة وإعادة الحكم الدستوري والديمقراطي إلى الدول التي شهدت انقلابات مؤخرا".

 

وبحسب رامافوزا فإن قيمة دول "بريكس" التي تضم أكثر من 40% من سكان العالم، تتجاوز حجمها، وكاتحاد تلعب هذه المجمعة دورا مهما في العالم نظرا لقوتها الاقتصادية وإمكانياتها السوقية وتأثيرها السياسي والتعاون من أجل التنمية "، مؤكدا أن أعضاء المجموعة "استخدموا معا أصواتهم الجماعية للدعوة إلى عالم أكثر عدلا وتوازنا وحكما".

 

وستعقد قمة منظمة "بريكس" في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس الجاري في جوهانسبورج تحت رئاسة جنوب إفريقيا.

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