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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سافر إلى بلاده اليوم.. هل يرحل أوسوريو عن الزمالك بعد الاستقالة الجماعية؟

أوسوريو
أوسوريو

هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك؟ يتساءل الكثير من عشاق وجماهير الفارس الأبيض عن مصير مدرب الفريق عقب استقالة مجلس إدارة الزمالك.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قد تقدم أول أمس السبت، باستقالة جماعية لوزارة الشباب والرياضة، بعد رحيل أحمد مرتضى منصور.

وكان أحمد مرتضى منصور قد أعلن في وقت سابق من السبت، تقدمه رسميا باستقالته من منصبه في مجلس إدارة نادي الزمالك.

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أسباب استقالة مجلس إدارة الزمالك

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالته، على خلفية الأزمات التي ضربت القعلة البيضاء، أبرزها عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي والأزمات المالية بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك، وعدم الاستجابة لمبادرة لم الشمل.

ويعاني الزمالك من عدة أزمات بسبب إيقاف القيد لعدم تسديد الغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة والمقدرة بـ 1.5 مليون دولار، بالإضافة للغرامة المستحقة للاعب بنجامين اشيمبونج والمقدرة بـ 270 ألف دولار، وعدم إبرام أي صفقات للموسم الجديد.

هذا بالإضافة إلى المستحقات المتأخرة للفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة أوسوريو، كما أن جميع الفرق الرياضية في النادي لها مستحقات متأخرة.

هل يرحل أوسوريو عن الزمالك؟

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك لديه مستحقات متأخرة خاصة براتبه، الأمر الذي قد يهدد برحيله، وفقا لما تم تداوله بالتقارير الصحفية.

ومن المقرر أن يسافر أوسوريو الى بلاده، اليوم الإثنين في أجازة قبل العودة لقيادة تدريبات الفريق في الأول من سبتمبر المقبل استعدادا للموسم الجديد.

وتواصل  أوسوريو مع عبد الواحد السيد مدير الكرة في الفريق للتعرف على موقفه الحالي، حيث أكد الأخير له أنه مرتبط بعقد مع الزمالك وهو مستمر وليس له علاقة برحيل أشخاص وتواجد أخرين.

كما أكد عبد الواحد السيد، أن قرار رحيل المجلس لا يخص تواجده في الإدارة الفنية للفريق الأول، وعليه الاستمرار في الاستعداد بشكل طبيعي عقب العودة من الأجازة.

الزمالك ينهي أزمة أوسوريو

في سياق متصل، أكد أحمد دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل في تصريحات عبر برنامج “الماتش” المذاع عبر قناة “صدى البلد”:"منحنا أوسوريو راتب شهرين ومساعده راتب شهر، وهو مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي وأخبرنا بعودته مجددا لقيادة الفريق الفترة المقبلة".

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