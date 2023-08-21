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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من حسام ميدو على استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك

احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو

علق أحمد حسام ميدو علي استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، مشددا على أنه سيظل داعما للزمالك مهما كان اسم المسؤول.

 

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «الموقف ليس سهلا، ولكني أطمئن جماهير الزمالك، الكل يعمل داخلالنادي بغض النظر عن من المسؤول».

 

وأضاف: «ننظم معسكرًا لقطاع الناشئين، وأيا كان من الموجود أدعم الزمالك مع أي مسؤول ونعمل على حل كل المشاكل الموجودة في قطاعكرة القدم».

 

وواصل: «الخير جاي للزمالك إن شاء الله، وأوجه التحية للمجلس السابق، كان لابد من تقديم استقالاتهم لأن النادي كان رايح في حتةوحشة».

 

واختتم ميدو تصريحاته: «في وقت من الأوقات مهم إنك ترفع إيديك وتقول إنك خلاص مش هتعرف تكمل».

احمد حسام ميدو ادارة نادي الزمالك برنامج الريمونتادا جماهير الزمالك مجلس إدارة نادي

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