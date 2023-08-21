حسين لبيب يكشف مفاجأة حول إمام عاشور ويعلن ترشحه لإنتخابات الزمالك

حل الكابتن حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، ضيفا علي الإعلامي أحمد موسى للحديث حول العديد من الموضوعات ونرصد لكم أبرز تصريحاته:

حسين لبيب: إمام عاشور زملكاوي ويحب القلعة البيضاء وحزين لرحيله

أعلن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، عن آرائه بشأن عدة مسائل تتعلق بالنادي، مؤكدا أن لديه حلا لإنهاء أزمة القيد في النادي عن طريق دفع الديون والمديونيات المتراكمة وإدارة ملف الغرامات بشكل محترف، مشيرا إلى ضرورة توفير الأموال لإعادة تأهيل وتدعيم الفريق من خلال التعاقد مع لاعبين جدد.

وأكد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن إمام عاشور هو لاعب ذو خامة طيبة وصغير في السن، وأنه تم تجديد عقده أثناء فترة رئاسته للنادي بسبب كفاءته كواحد من أفضل اللاعبين في مصر.

وأضاف أنه لم يتم توثيق عقد اللاعب بشكل نهائي بعد رحيله عن إدارة النادي، وتم ترك الأمر حتي أصبح اللاعب في موقف قوي إما أنا يجدد بالرقم الذي يحبه أو يرحل ووقتها أصبح في موقف قوي.

وأكمل:" إمام عاشور لاعب زملكاوي يحب الزمالك وكنت أتمني أن يكمل مسيرته في النادي ولكن بما لما يكن لدي الإدارة نية في تقديره بالقيمة المادية المطلوبة، مضيفا:" حزين لرحيله عن النادي لاعب ميتسبش".

أبدى استياءه من تسريب عقود لاعبي الزمالك، معتبرًا هذا الأمر غير آدمي ويتعارض مع المبادئ والأخلاق، لأنه يتضمن معلومات شخصية حساسة حول اللاعبين ورواتبهم.

حسين لبيب: زيزو كنز وأنا ضد التفريط فيه| فيديو

أكد حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، أن اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، كنز للنادي، والموافقة على احترافه؛ ليست حلا لمشكلة النادي المالية، مشيرا إلى أنه لن يفرط في زيزو بأي مبلغ.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد،:" إدارة الزمالك تحتاج إلى 50 شخصا تقريبا؛ لتوزيعهم على اللجان، وكل ملف ينسب لعدد من الأشخاص".

وكشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، عن أن حل أزمة القيد في القلعة البيضاء، يكون بـ «الفلوس»، وسداد المديونيات، وإدارة ملف الغرامات باحترافية، مشيرا إلى أن النادي يحتاج صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق.

رقم خيالي.. حسين لبيب يعلن حجم مديونيات نادي الزمالك

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، أن نادي الزمالك ليس النادي الوحيد الذي لديه مشكلات مالية، مضيفا: “مديونيات النادي تبلغ مليارا و500 مليون جنيه”.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدي البلد، أن ملف الغرامات الدولية على النادي والديون السيادية سيكون لها أشخاص مسئولة عنه.

وأشار إلى أن دراسته لتوفير الموارد المالية في جدوله الانتخابي، ستكون متاحة لأي مجلس إدارة يتولى نادي الزمالك.

حسين لبيب يعلن ترشحه لـ انتخابات الزمالك المقبلة.. ويوضح تفاصيل قائمته

أعلن حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة ورئاسة النادي، مشيرا إلى أن قائمته الانتخابية جاهزة لخوض الانتخابات، قائلا:' القائمة مشرفة جدا'.



وتابع لبيب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: “سيكون داعما لأي شخص يتولى رئاسة نادي الزمالك”، موضحا أن القائمة الانتخابية بها رموز كبيرة داخل نادي الزمالك، وبها أسماء كانت معه أثناء رئاسته للجنة المؤقتة التي كانت تتولى رئاسة نادي الزمالك.

وأشار إلى أن دراسته لتوفير الموارد المالية في جدوله الانتخابي، ستكون متاحة لأي مجلس إدارة يتولى نادي الزمالك.

حسين لبيب: مابقتش أتفرج على قناة الزمالك لهذا السبب

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، أنه غلق صفحة الماضي من أجل التركيز في مستقبل نادي الزمالك، مؤكدا أن الزمالك يمتلك كوادر إدارية، وهناك هدف يسعون لتحقيقه.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تواصل مع رموز النادي بشكل شبه يومي.

وأشار إلى أن التعصب بدايته من الإعلام، ويجب التوقف عن تغذيته، لافتا إلى أنه لم يعد يشاهد قناة الزمالك؛ بسبب تجميدها في أشخاص معينة، دون التطرق إلى الحديث عن رموز النادي، أو أخلاقيات اللعبة.