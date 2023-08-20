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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسين لبيب يعلن ترشحه لـ انتخابات الزمالك المقبلة.. ويوضح تفاصيل قائمته

حسين لبيب
حسين لبيب

أعلن حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة ورئاسة النادي، مشيرا إلى أن قائمته الانتخابية جاهزة لخوض الانتخابات، قائلا:' القائمة مشرفة جدا'.

 

وتابع لبيب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: “سيكون داعما لأي شخص يتولى رئاسة نادي الزمالك”، موضحا أن القائمة الانتخابية بها رموز كبيرة داخل نادي الزمالك، وبها أسماء كانت معه أثناء رئاسته للجنة المؤقتة التي كانت تتولى رئاسة نادي الزمالك.

وأشار إلى أن دراسته لتوفير الموارد المالية في جدوله الانتخابي، ستكون متاحة لأي مجلس إدارة يتولى نادي الزمالك.

أحمد موسى انتخابات الزمالك برنامج على مسئوليتي الموارد المالية حسين لبيب رئاسة نادي الزمالك رئيس الزمالك السابق

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