حسين لبيب: زيزو كنز وأنا ضد التفريط فيه| فيديو

أكد حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، أن اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، كنز للنادي، والموافقة على احترافه؛ ليست حلا لمشكلة النادي المالية، مشيرا إلى أنه لن يفرط في زيزو بأي مبلغ.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد،:" إدارة الزمالك تحتاج إلى 50 شخصا تقريبا؛ لتوزيعهم على اللجان، وكل ملف ينسب لعدد من الأشخاص".

وكشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، عن أن حل أزمة القيد في القلعة البيضاء، يكون بـ «الفلوس»، وسداد المديونيات، وإدارة ملف الغرامات باحترافية، مشيرا إلى أن النادي يحتاج صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق.