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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أوفر طريقة لعمل الطحينة في المنزل

صدى البلد

طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية البيضاء والحمراء في المنزل بدون دقيق أو سوداني بطريقة سهلة وسريعة

المقادير : 
الطحينة البيضاء : 
٣ معالق سمسم ابيض ني 
٣ معالق  زيت سمسم او اي زيت نباتي بدون رائحة 
الطريقة للطحينة البيضاء : 
1- نسخن السمسم على النار لحد ما نشم رائحة السمسم الجميلة من غير ما ياخد اي لون 
2 - نترك السمسم يبرد في طبق 
3 - نطحن السمسم بعد ما يبرد في الكبة حتي يصبح شبه حبات الرمل الناعم 
4 - نضيف الزيت بالتدريج لحد ما يوصل معانا للقوام الذي نريده 

الطحينة الحمراء : 
250 جرام سمسم ابيض ني 
100 مللي زيت سمسم او اي زيت نباتي بدون رائحة 
الطريقة للطحينة الحمراء : 
1 - نحمص السمسم حتي نصل للون الذهبي ونفضل نقلب فيه علشان ميتحرقش مننا 
2 - نترك السمسم يبرد في طبق 
3 - نطحن السمسم بعد ما يبرد في الكبة لحد ما يصبح شبه حبات الرمل الناعم 
4 - نضيف الزيت بالتدريج لحد ما يوصل معانا للقوام الذي نحتاجه  
 

طريقة عمل الطحينة طريقة عمل الطحينة الخام مقادير الطحينة الطحينة الخام الطحينة

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