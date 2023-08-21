أوفر طريقة لعمل الطحينة في المنزل

طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية البيضاء والحمراء في المنزل بدون دقيق أو سوداني بطريقة سهلة وسريعة
المقادير :
الطحينة البيضاء :
٣ معالق سمسم ابيض ني
٣ معالق زيت سمسم او اي زيت نباتي بدون رائحة
الطريقة للطحينة البيضاء :
1- نسخن السمسم على النار لحد ما نشم رائحة السمسم الجميلة من غير ما ياخد اي لون
2 - نترك السمسم يبرد في طبق
3 - نطحن السمسم بعد ما يبرد في الكبة حتي يصبح شبه حبات الرمل الناعم
4 - نضيف الزيت بالتدريج لحد ما يوصل معانا للقوام الذي نريده
الطحينة الحمراء :
250 جرام سمسم ابيض ني
100 مللي زيت سمسم او اي زيت نباتي بدون رائحة
الطريقة للطحينة الحمراء :
1 - نحمص السمسم حتي نصل للون الذهبي ونفضل نقلب فيه علشان ميتحرقش مننا
2 - نترك السمسم يبرد في طبق
3 - نطحن السمسم بعد ما يبرد في الكبة لحد ما يصبح شبه حبات الرمل الناعم
4 - نضيف الزيت بالتدريج لحد ما يوصل معانا للقوام الذي نحتاجه