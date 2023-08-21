أوفر طريقة لعمل الطحينة في المنزل

طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية البيضاء والحمراء في المنزل بدون دقيق أو سوداني بطريقة سهلة وسريعة

المقادير :

الطحينة البيضاء :

٣ معالق سمسم ابيض ني

٣ معالق زيت سمسم او اي زيت نباتي بدون رائحة

الطريقة للطحينة البيضاء :

1- نسخن السمسم على النار لحد ما نشم رائحة السمسم الجميلة من غير ما ياخد اي لون

2 - نترك السمسم يبرد في طبق

3 - نطحن السمسم بعد ما يبرد في الكبة حتي يصبح شبه حبات الرمل الناعم

4 - نضيف الزيت بالتدريج لحد ما يوصل معانا للقوام الذي نريده

الطحينة الحمراء :

250 جرام سمسم ابيض ني

100 مللي زيت سمسم او اي زيت نباتي بدون رائحة

الطريقة للطحينة الحمراء :

1 - نحمص السمسم حتي نصل للون الذهبي ونفضل نقلب فيه علشان ميتحرقش مننا

2 - نترك السمسم يبرد في طبق

3 - نطحن السمسم بعد ما يبرد في الكبة لحد ما يصبح شبه حبات الرمل الناعم

4 - نضيف الزيت بالتدريج لحد ما يوصل معانا للقوام الذي نحتاجه

