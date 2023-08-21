الصومال تحظر "تيك توك" و"تليجرام" للحد من الدعاية الإرهابية

أعلنت الحكومة الصومالية، حظر تطبيقي "تيك توك" و"تليجرام"، مشيرة إلى أن هذه المنصات يستخدمها "إرهابيون" لأغراض دعائية.



وفي بيان لها، أوضحت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الصومالية أنها أمرت مزودي خدمة الإنترنت بمنع الوصول إلى المنصات الثلاث بحلول 24 أغسطس، تحت طائلة اتخاذها إجراءات قانونية لم تحدد طبيعتها، حسبما أفادت أسوشيتيد فرانس برس.

وقالت الوزارة في بيانها إن "إرهابيين" و"جماعات تنشر الفجور" يقومون "باستخدام تطبيقي "تيك توك" و"تلجرام" وموقع 1XBET" من أجل "نشر صور ومقاطع فيديو عنيفة وتضليل الرأي العام".