الصومال.. مصرع 20 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في هجوم بإقليم شبيلي

أعلنت وكالة أنباء الصومال في نبأ مقتل أكثر من 20 عنصرا من حركة الشباب في هجوم بإقليم شبيلي السفلي.

وأعلن الجيش الصومالي، عن مقتل 30 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية في هجوم بشرق البلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية عبد الله عنود إن إرهابيي حركة الشباب في جالريري تكبدوا خسائر فادحة حيث تم القضاء على 30 إرهابيا في عمليات مخطط لها نفذتها القوات المسلحة الوطنية.

وكان الجيش الصومالي قد نفذ عملية عسكرية في محافظتي هيران وجلجدود وسط وجنوب الصومال.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش الصومالي نفّذ عملية عسكرية في عدة قرى واقعة في المحافظتين، وتمكن من فتح الطريق الرابط بين مدينتي محاس ووبحو.