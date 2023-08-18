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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال.. مصرع 20 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في هجوم بإقليم شبيلي

صدى البلد

أعلنت وكالة أنباء الصومال في نبأ مقتل أكثر من 20 عنصرا من حركة الشباب في هجوم بإقليم شبيلي السفلي.

وأعلن الجيش الصومالي، عن مقتل 30 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية في هجوم بشرق البلاد. 

الجيش الصومالي: قوات إثيوبيا وجيبوتي وكينيا لم تستعد للهجوم على حركة الشباب

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية عبد الله عنود إن إرهابيي حركة الشباب في جالريري تكبدوا خسائر فادحة حيث تم القضاء على 30 إرهابيا في عمليات مخطط لها نفذتها القوات المسلحة الوطنية.

وكان الجيش الصومالي قد نفذ عملية عسكرية في محافظتي هيران وجلجدود وسط وجنوب الصومال.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش الصومالي نفّذ عملية عسكرية في عدة قرى واقعة في المحافظتين، وتمكن من فتح الطريق الرابط بين مدينتي محاس ووبحو.

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