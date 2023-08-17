الجيش الصومالي: قوات إثيوبيا وجيبوتي وكينيا لم تستعد للهجوم على حركة الشباب

قال قائد الجيش الصومالي إبراهيم شيخ محيي الدين إنه يبدو أن القوات من إثيوبيا وجيبوتي وكينيا ليست مستعدة بعد للمشاركة في المرحلة الثانية من العمليات العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية.

وأضاف محيي الدين: “هناك استعدادات قبل العملية ولا أرى الاستعدادات.. نحن ننتظرهم لكن لا أرى أنهم يمكن أن يكونوا جزءًا مما نعمل عليه الآن، بالنظر إلى استعدادهم"، بحسب ما أورده موقع “صوماليا جارديان”.

وتأتي التصريحات وسط تعبئة عسكرية في وسط الصومال حيث تستعد الفصائل العشائرية والجيش الصومالي لمواجهة جديدة مع المتشددين فيما قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنه يهدف إلى استكمال المرحلة الأولى من هجوم ضد المسلحين.