عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الصومالي: قوات إثيوبيا وجيبوتي وكينيا لم تستعد للهجوم على حركة الشباب

قائد الجيش الصومالي
قائد الجيش الصومالي إبراهيم شيخ محي الدين

قال قائد الجيش الصومالي إبراهيم شيخ محيي الدين إنه يبدو أن القوات من إثيوبيا وجيبوتي وكينيا ليست مستعدة بعد للمشاركة في المرحلة الثانية من العمليات العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية.

وأضاف محيي الدين: “هناك استعدادات قبل العملية ولا أرى الاستعدادات.. نحن ننتظرهم لكن لا أرى أنهم يمكن أن يكونوا جزءًا مما نعمل عليه الآن، بالنظر إلى استعدادهم"، بحسب ما أورده موقع “صوماليا جارديان”.

وتأتي التصريحات وسط تعبئة عسكرية في وسط الصومال حيث تستعد الفصائل العشائرية والجيش الصومالي لمواجهة جديدة مع المتشددين فيما قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنه يهدف إلى استكمال المرحلة الأولى من هجوم ضد المسلحين.

الجيش الصومالي حركة الشباب اثيوبيا جيبوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

بسبب زيزو.. الزمالك يقرب مهاجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

ترشيحاتنا

صفحة مضيئة.. قصة شرح كتاب فتح المغيث للسخاوي بالأزهر في 10 سنوات

بشرط واحد.. تامر أمين: اللي عاوز يشتغل يكلمني هوفر ليه فرصة

رئيس بيلاروس: حرب أوكرانيا كان ممكن تجنبها.. ويجب إشراكنا في محادثات السلام

إجراء غير مسبوق.. الكونجرس الأمريكي يتحرك ضد بايدن

الكواليس الأخيرة قبل استشهاد الرائد هشام شتا بأحداث كرداسة.. أسرته تكشف التفاصيل

بيجاملهم .. تامر أمين يدافع عن محمد الحلو بسبب جملة غنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كافيار واطلالات مبهجة.. شاهد هيفاء وهبي اثناء عطلتها بالساحل الشمالي تشعل السوشيال ميديا

ليس دور برد عادي.. طبيب يفجر مفاجأة عن المتحور الجديد في مصر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الاناناس؟

راجعين للحيرة تاني.. هاني الناظر يحذر المتابعين من متحور كورونا الجديد

فيديو

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ